شعارات حمدان بن محمد تسيطر على تحديات الكبار بالمرموم

المصدر: وام

هيمنت شعارات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي سيطرتها على التحديات الرئيسية لسن الحول والزمول وذلك من خلال السباق الذي أقيم بميدان المرموم على مدار 14 شوطا لمسافة ثمانية كيلومترات.

وقاد المضمر غياث الهلالي /الشاهينية/ لهجن العاصفة للحصول على صدارة الحول المحليات في الشوط الرئيسي وذلك بتوقيت بلغ 12:30:9 دقائق بينما قدم المضمر سالم سعيد /الشاهينية/ لهجن ند الشبا على قمة الحول المهجنات وذلك بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن وقدره 12:31:3 دقائق.

وعاد مضمر ند الشبا سالم سعيد مجددا من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات حيث تمكن من وضع /شاهين/ في المقدمة وذلك بتوقيت 12:59:3 دقائق وجاءت بصمة غياث الهلالي الثانية من قيادته لـ/شاهين/ لهجن العاصفة لصدارة الزمول المهجنات في الشوط الرئيسي الرابع وذلك بزمن بلغ 13:02:6 دقائق.

وعلى مدار 14 شوطا تنافست الحول والزمول لهجن أبناء القبائل من خلال الفترة الصباحية وذلك لمسافة ثمانية كيلومترات.

ووضعت "نوايا" شعار سالم احمد محمد دري الفلاحي على صدارة الحول المحليات في الشوط الأول وذلك في زمن وقدره 12:59:3 دقائق .. كما سارت /مبشره/ على درب رفيقتها وأهدت شعار الفلاحي ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات مسجلة توقيتاً مميزاً بلغ 12:42:7 دقائق.

وتمكن /شاهين/ من حسم معركة الزمول المحليات في الشوط الثالث ليهدي مالكه حمد سرحان حمد الدرعي ناموسا غاليا وذلك بزمن 13:07:5 دقائق وكان شعار مرغم هو صاحب الكلمة العليا في تحدي الزمول المهجنات حيث قاد حمد راشد حمد غدير الكتبي /شديد/ للصدارة في توقيت وقدره 12:53:3 دقائق.

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