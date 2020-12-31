المدربة بيكي هامون تكتب التاريخ في السلة الأمريكية للرجال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

خلَّدت بيكي هامون، مساعدة مدرب فريق سان أنطونيو سبيرز، اسمها في التاريخ الرياضي، بعدما أصبحت أول امرأة تقود فريقاً في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للرجال (NBA)، وحلت محل المدرب جريج بوبوفيتش عقب طرده.

وتم طرد بوبوفيتش بعد حصوله على مخالفتين فنيتين مع تبقي 3 دقائق و56 ثانية بالربع الثاني، وكان سان أنطونيو سبيرز متأخراً بفارق 11 نقطة في المباراة التي خسرها فريقه 107-121 من فريق لوس أنجليس ليكرز مساء أمس.

وقالت بيكي هامون: "عندما دخلت الملعب أمس، لم أفكر أو أتوقع أنني سأكون المدربة للفريق، ولكن جرت الأمور على غير المتوقع، وتعاملت مع الموقف، وكنت أتمنى نتيجة مختلفة فقط، وتحقيق الفوز".

وأصبحت بيكي هامون مساعدة للمدرب في سان أنطونيو سبيرز منذ أغسطس 2014، بعد أن خاضت مسيرة لعب لمدة 16 عاماً، ومثلت فريقي نيويورك ليبرتي وسان أنطونيو ستارز.

وأوضحت: "أنا جزء من هذه المنظومة منذ 2007، وقضيت 13 عاماً في مؤسسة سبيرز، وهذا وقت طويل، واستثمر الفريق وقتاً طويلاً في تأسيسي وتطويري".

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