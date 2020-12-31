بن ثعلوب: مدرب جديد للجودو قبل طوكيو 2021

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الأول للجودو خلفاً للمدرب الراحل المالدوفي فاسيل كولا قبل موعد انطلاقة أولمبياد طوكيو 2021، مبيناً أن اللجنة الفنية لا تزال تبحث في بعض الترشيحات المقدمة لاختيار المدرب الجديد، بما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي تبرز فيها المشاركة في الأولمبياد واستحقاقات الاتحاد الدولي للجودو، الذي أعلن استئناف نشاطه اعتباراً من يناير المقبل وقفاً للبروتوكول الصحي.

نتائجوأوضح بن ثعلوب أن المنتخب الأول للجودو اختتم، أول من أمس، معسكره الدولي الذي إقامة في أنطاليا التركية، بجانب منتخبات أذربيجان، جورجيا، بيلاروسيا، مالدوفا، وإسرائيل ومنتخب تركيا، وحقق نتائج إيجابية استعداداً للمشاركة في بطولة الماسترز، التي تنطلق في 8 يناير المقبل بالدوحة، بمشاركة أكثر من 66 دولة، في مقدمتها منتخب الإمارات، وهو أول المنتخبات العربية، التي تقدمت للمشاركة في البطولة بلاعبين هما فيكتور في منافسات وزن تحت 73 كجم، وايفان في وزن تحت 100 كجم، ويختتم برنامج إعدادهما للماسترز في رومانيا ولمدة أسبوع قبل التوجه للبطولة.

وفي الشأن ذاته، يسعى الاتحاد للتعاقد مع مدرب من اليابان لتدريب منتخبات المرحل السنية للجودو، خلال الفترة القليلة المقبلة.

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