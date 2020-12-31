الرياضة تتألق في أجمل شتاء في العالم

تشكل السياحة الرياضية ركناً أساسياً في حركة السياحة في الدولة، حيث تستقطب دولة الإمارات في فصل الشتاء مختلف الفرق والمنتخبات العالمية في العديد من الرياضات لإقامة معسكرات تدريبية أو خوض مباريات ودية ورسمية، وبذلك بفضل سياسة الدولة في الترحيب بالجميع، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، وكذلك روعة المنشآت السياحية والرياضية في مختلف مناطق الدولة التي تستضيف المعسكرات والبطولات الودية.

ويعد «مجمع حمدان الرياضي» متعدد الاستعمالات في دبي إحدى أهم الوجهات الرياضية المفضلة للتدريبات، حيث يستمتع الرياضيون بتصميمه المميّز الصديق للبيئة وتنوع صالاته ومسابحه، كما يستمتعون بجمال مختلف مناطق الدولة، حيث استضاف المجمّع منذ افتتاحه في عام 2010 بطولات عديدة في مختلف الرياضات، كما استضاف مؤخراً معسكرات تدريبية لفرق ومنتخبات عالمية في السباحة والسباحة الإيقاعية والتي كان آخرها معسكر المنتخب المجري للسباحة الإيقاعية، ويتلقى مجلس دبي الرياضي وإدارة المجمّع طلبات عديدة من خارج الدولة لإقامة معسكرات في مختلف مناطق دبي ومن بينها «مجمّع حمدان الرياضي».

كما أنجز مجلس دبي الرياضي فيلماً قصيراً وملصقاً عن السياحة الرياضية في دبي ضمن الحملة الوطنية «أجمل شتاء في العالم»، بما يؤكد مكانة الرياضة في حركة المجتمع ودورها المتنامي في الاقتصاد الوطني والمبادرات الوطنية التي تستهدف التعريف بالتنوع الطبيعي الرائع في الدولة والجمع بين الحداثة والتفرد الهندسي الرائع مع الطبيعة الجميلة والإرث الكبير.

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