أكاديمية فاطمة بنت مبارك.. سنة من الإنجازات رغم التحديات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تمكنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من تحقيق العديد من النجاحات في مسيرتها المتميزة نحو توسيع قاعدة السيدات اللواتي يمارسن الرياضة تحت شعار «نمضي قدماً»، بحيث بدأت التحضيرات والاستعدادات لسنة جديدة في أجندة فعاليات أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بعد وداع سنة من الإنجازات التي كانت مليئة بالتحديات، خاصة خلال الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، والتي حالت دون إقامة الكثير من الفعاليات الرياضية المتنوعة خلال 2020. ولم يمنع فيروس «كوفيد 19» المستجد، الأكاديمية عن وضع البرامج والخطط التي تشجع السيدات على ممارسة الرياضة في الإمارات.

تنظيم

وحققت الأكاديمية خلال هذا الموسم العديد من الإنجازات في كل المجالات، سواء من خلال عقد الندوات وورش العمل الرياضية الافتراضية أو تنظيم الفعاليات المجتمعية والمسابقات والتحديات الرياضية، في ظل قيادة حكيمة جاء دعمها الأول من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». كما تزامنت سنة 2020 مع احتفالات الأكاديمية بالذكرى العاشرة على تأسيسها، وتم حينها الكشف عن الشعار الجديد. كما تواصلت توجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، بنشر الرسائل التحفيزية للمرأة الإماراتية، وأكدت على أن الأكاديمية سوف تبقى دائماً منصة لإطلاق طاقات المرأة الإماراتية، والكشف عن إبداعاتها ومنحها الفرصة لإثبات نفسها.

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