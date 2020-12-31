شرطة الفجيرة تكرم «دبي البحري»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة تقديراً لجهوده الحثيثة من أجل تطوير الرياضات البحرية على مدار أكثر من ثلاثة عقود منذ تأسيسه عام 1988.وتسلم محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الدرع التكريمية من الملازم يوسف بن عباد الشحي مدير فريق الفجيرة لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، خلال الحفل الختامي لمنافسات سباق كأس آل مكتوم أغلى بطولات موسم التجديف والذي أقيم السبت الماضي في قناة دبي المائية.

وأوضح الملازم يوسف بن عباد الشحي، أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود النادي المبذولة والمستمرة من أجل تطوير الرياضات البحرية وبتوجيهات من اللواء محمد أحمد بن غانم القائد العامة لشرطة الفجيرة.

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