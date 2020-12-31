«الشارقة البحري» يعتمد خطة عمل المرحلة المقبلة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، اجتماعه الأخير في 2020، برئاسة خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع الأعضاء، وتم خلاله اعتماد ومناقشه العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بنشاط النادي، خلال الفترة الماضية، مع تقييم كامل لعمل ونشاط النادي، خلال الفترة الماضية، وما تخللها من أنشطة.

كما تم خلال اجتماع المجلس التقرير المالي للنادي، بعد اعتماده وتدقيق كل بياناته، كما تم مناقشة واعتماد الجدول الزمني الخاص بإنشاء مركز تدريب وتأهيل وصقل محبي وعشاق ممارسة وتعليم كل الرياضات البحرية، إضافة إلى مناقشة إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال المقترحات والشكاوى، وكل وجهات النظر الخاصة بأنشطة النادي، ومختلف الرياضات البحرية.

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