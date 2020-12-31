مسيرة الأولمبية 2020 تحديات وحلول

المصدر: دبي – البيان الرياضي

حرصت اللجنة الأولمبية الوطنية خلال عام 2020 على تطبيق أعلى معدلات السلامة الوقائية، بسبب انتشار جائحة «كوفيد 19»، والحفاظ على العنصر البشري سواء من رياضيين أو منتسبين للقطاع الرياضي مع تنظيم فعاليات ومنتديات ومؤتمرات علمية، وتخصيص دورات منوعة تحت إشراف الأكاديمية الأولمبية الوطنية.

وعلى مستوى الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية الوطنية لبناء الاستراتيجيات والخطط في إطار مؤسسي متكامل، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أهمية تطبيق آليات العمل المشترك مع مختلف الهيئات والجهات على مستوى الدولة، بهدف إعلاء راية الوطن في مختلف المحافل الرياضية على الصعد كافة، حيث جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة، الذي عُقد في فبراير الماضي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء مجلس إدارة اللجنة.

تفويض

كما اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناء على تفويض سموه من الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها الأخير لاختيار تشكيل المركز.

كما وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتأسيس المجلس الاستشاري للجنة الأولمبية الوطنية، والذي سيضم نخبة من الكفاءات في الحركة الأولمبية. واستمرت اللجنة في تفعيل دورها المجتمعي وتعزيز الوعي الصحي لدى مختلف الفئات، إذ بادرت بتأجيل مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية حفاظاً على المشاركين.

استعداد

كما بادرت اللجنة الأولمبية الوطنية بالإعلان عن استعدادها الكامل لدعم الاتحادات الرياضية لعقد اجتماعاتها ولقاءاتها المهمة طوال الفترة الماضية بتقنية الاتصال المرئي، تجنباً لانتشار جائحة «كورونا».

وعلى مستوى اجتماعاتها التنسيقية المستمرة مع الهيئة العامة للرياضة بحثت اللجنة مع الهيئة العامة للرياضة خلال اجتماع عُقد عن بعد في التاسع من يونيو الماضي استعدادات مشاركة رياضيينا في الاستحقاقات والمحافل المختلفة على الصعد كافة.

وواصلت كذلك تنسيقها مع اللجان المنظمة للدورات والمحافل كافة، إذ عقدت اللجنة اجتماعاً مشتركاً، تم تنظيمه عن بعد يوليو الماضي مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، واستعرضت مستجدات كل الأمور التنظيمية.

برنامج

ولتعزيز المستوى العلمي والثقافي لدى الكوادر العاملة في المجال التدريبي والإداري بالمجال الرياضي، سعت الأكاديمية الأولمبية الوطنية إلى تنظيم دورات افتراضية، حيث عقدت الأكاديمية سلسلة دورات تدريبية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي، إذ بلغ عددها 7 دورات لسبع ألعاب من 9 لـ20 أغسطس الماضي.

في حين، اقترحت لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية إضافة مقترح «بروتوكول كورونا» تمهيداً لاعتماده من إدارة الأزمات والكوارث، ومن ثم استخدامه في عملية الفحص الخاصة بالرياضيين. كذلك أكدت اللجنة ضرورة تفعيل استكشاف إمكانات التعليم الطبي والبحوث مع المعنيين بالدراسات الطبية على مستوى الدولة.

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