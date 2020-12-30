108 مشاركين من 100 شركة في غولف المديرين التنفيذيين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن تنظيم النسخة الرابعة من بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المديرين التنفيذيين والتي تنظمها شركة «سبورت تو بيزنيس» بالتعاون مع المجلس، والتي تقام على ملاعب نادي «الس للغولف» في مدينة دبي الرياضية الاربعاء 6 يناير المقبل، برعاية أرو الشرق الأوسط وسوفتيل دبي، وبمشاركة 108 لاعبين من المديرين التنفيذيين ويمثلون 100 شركة من الدوائر الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس، في نادي الس للغوف، بحضور أحمد إبراهيم مدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، ورسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» المسؤولة عن التنظيم، والعديد من ممثلي الجهات الراعية للبطولة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المتنوعة».

بطولة

وأوضح أحمد إبراهيم، أهمية البطولة والتي تأتي ضمن أجندة مجلس دبي الرياضي، والتي تتضمن أكثر من 400 فعالية على مدار العام، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة تأتي استمراراً للنجاحات السابقة التي حققتها البطولة، رغم أنها تقام في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بانتشار الجائحة.

وقال: يسعدنا أن نعلن عن تنظيم النسخة الرابعة للبطولة، التي أصبحت تحتل مكانة مميزة بين الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ويسعى المجلس من خلال تنظيمها، إلى تعزيز البعد الاجتماعي، حيث تسهم في دعم العلاقات بين المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة، من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى، لخوض تجربة فريدة لا تنسى.

وأضاف: تسهم هذه البطولة في تعزيز الهدف الاستراتيجي للمجلس، بجعل الرياضة أسلوب حياة لدى جميع الجنسيات المقيمة في دبي، وهو يعمل وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي، واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية التي ترسخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية رائدة، خاصة أن دبي يوجد بها 11 ملعب غولف من الأفضل في العالم.

من جهته، أعرب رسل يومانز المدير العام لمؤسسة «سبورت تو بيزنيس»، عن سعادته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لتنظيم هذه البطولة، وإيجاد تجربة فريدة في مجال الغولف، وأضاف قائلاً تعد دبي أفضل مكان للعب رياضة الغولف، لما تضمه من منشآت عالمية متطورة، وملاعب مصممة بشكل ممتاز.

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