سلوفينيا تحتفل بدراجيها على الشرفات

المصدر: (سيجانا - أ ف ب)

من الشرفات، تدلّت الدراجات الهوائية المضاءة في سلوفينيا، وعلى الجدران عُلّقَت، أو في واجهات المحال التجارية تربّعت، إذ إن السلوفينيين رأوا فيها طريقة مميزة للاحتفال بالإنجازات التي حققها أبطالهم في رياضة الدراجات وأضاؤوا بها سنة 2020 الصعبة.

فقد حصد الدراجون السلوفينيون كل الألقاب تقريباً، إذا فاز تاداي بوغاتشار بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما حل مواطنه بريموز روغليتش في المركز الثاني وفاز بسباق لياج-باستون-لياج وسباق فويلتا الإسباني.

وقد نشأت الفكرة في منطقة كارست وبركيني (غرب) الواقعة على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة ليوبليانا، وهي منطقة تشكّل الدراجات الهوائية أحد تقاليدها.

وقالت تينا جانسيغاي أفسيتش التي تسهم في تنظيم هذه المبادرة لوكالة فرانس برس «شئنا أن نحتفي بنتائج عدائينا ونركّز على عنصر إيجابي في ظل الأزمة الحالية». وتضفي هذه الزينة غير المألوفة بمناسبة السنة الجديدة نوعاً من الفرح على قلوب السلوفينيين.

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