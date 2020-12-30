«دولي الشطرنج» يُشيد بجهود مهدي عبدالرحيم

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أشاد الروسي أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بجهود وكفاءة الخبير الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأسيوي للشطرنج والمحاضر الدولي في دورات التحكيم والتنظيم الدولي، وثمن رئيس الاتحاد الدولي، نجاح مهدي عبدالرحيم في رئاسة لجنة القوانين الدولية خلال العامين الماضيين والتحضير المتميز لاجتماعات لجنة القوانين مؤخرا ضمن اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي والجمعية العمومية التي عقدت لأول مرة عبر الإنترنت، بمشاركة 168 دولة على مستوى العالم، حيث تقرر تفويض المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي باعتماد تعديلات قوانين الشطرنج، بناء على توصية لجنة القوانين بشأن قواعد اللعب عبر الإنترنت وقواعد مكافحة الغش خلال المسابقات المقامة أونلاين، وخاصة بعد تزايد المسابقات أونلاين على مستوى العالم.

وكانت جائحة «كورونا» ونظراً للقيود العالمية على السفر والإجراءات الاحترازية قد حالت دون إقامة كافة البطولات، وبالفعل بذلت لجنة القوانين بالاتحاد الدولي برئاسة الإماراتي مهدي عبدالرحيم جهوداً كبيرة في صياغة وتعديل القوانين الجديدة لتنظيم اللعب عبر الإنترنت.

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