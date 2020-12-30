لاعبات النخبة في «أبوظبي المفتوحة للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستضيف بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات التي ستقام في الفترة ما بين 5 لغاية 13 المقبل بمدينة زايد الرياضية، 4 من أفضل 10 لاعبات للتنس في العالم وهن: الأمريكية صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، والأوكرانية المصنفة الخامسة عالمياً إلينا سفيتولينا، والتشيكية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كارولينا بليسكوفا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بآخر لقبين في 2020 لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.

بطلات

وتنضم إليهن مجموعة من بطلات رولان جاروس السابقات الإسبانية جاربين موجوروزا، واللاتيفية يلينا أوستابينكو، والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا، إضافة إلى مجموعة من اللاعبات الصاعدات أمثال الأمريكية كوكو جوف، والروسية إيلينا ريباكينا، والبلجيكية إليز ميرتنز، والتشيكية ماركتا فوندروسوفا.

كما تتواجد في البطولة الأرجنتينية نادية بودورسكا الواصلة إلى نصف نهائي رولان جاروس 2020، والتونسية أونس جابر الواصلة إلى ربع نهائي جراند سلام مرتين، جنباً إلى جنب مع السويسرية بليندا بنسيتش المصنفة رقم 12 عالمياً، واليونانية ماريا سكاري المصنفة 22 عالمياً.

مشاركة

كما تشارك في البطولة الأمريكيات آماند أنينسيموفا، صابرينا سانتامرايا، كيثلين كريستيان، اليكسيا جواريشي، والكنديات ليلى فرنانديز، شارون فيشمان، ومن أسبانيا: سارة سوربيس، باولا بادوسا.

وفي منافسات الزوجي تتصدر المشهد كل من: البيلاروسية ميرتنز والبلجيكية سابالينكا، والتشيكيتان باربورا كريجيكوفا وكاترينا سينياكوفا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز