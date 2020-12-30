ختام برنامج الألعاب الجماعية بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، السبت الماضي، فعاليات برنامج الأنشطة الرياضية للألعاب الجماعية والفردية لإجازة الشتاء 2020، والذي كان قد انطلق في 13 ديسمبر الحالي، في ألعاب السلة واليد والطائرة وكرة الطاولة، بمشاركة 325 لاعباً لفئات الصغار والبراعم والأشبال من أندية إمارة الشارقة.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: نحن في المجلس، وعبر إدارة شؤون الرياضة والتطوير، ندعم مثل هذه الأنشطة المميزة، التي تسهم في ارتفاع مستوى اللاعبين، تحت إشراف خبراء الألعاب والمدربين بالأندية، وترفع القدرات الفنية، من أجل تقديم مجموعة واعدة من المواهب للمستقبل.

من جانبه، قال نبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس: جاءت المشاركة كبيرة من قبل اللاعبين في هذا البرنامج المهم بالنسبة لنا، في إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وهو ما يعبر عن الرغبة الكبيرة في الإقبال بحماس على الألعاب الجماعية والفردية، وتمثل إسهاماً أيضاً في العمل على رفع إمكانات اللاعبين.

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