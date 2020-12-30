القرقاوي: العمل والتحدي عنوان السلة في 2024-2020

أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة أن الدورة الجديدة 2020 - 2024، في مسيرة كرة السلة، لا تحتمل غير الجدية لمواجهة التحديات التي تنتظر اللعبة ولا يتحقق ذلك إلا بتجويد العمل من جميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد، جاء ذلك في أول تصريحات بعد فوزه بالتزكية وانتخابه رئيساً للاتحاد على رأس قائمة تم انتخابها وفقاً للنظام الجديد للانتخابات «النظام الرئيسي»، حيث قام بصفته رئيساً للاتحاد باختيار 8 من المرشحين هم: عبد اللطيف الفردان، ومحمد عبدالله الحاج، وسالم المطوع، وعلي الأميري، وحمدان سعيد، وميثاء مصبح بن ضاوي، ومنصور الهاشمي، وفريد القيواني، وفي الاحتياطي كل من: علي حسين الحمادي، ومحمد عبد الحميد إبراهيم.

وأوضح القرقاوي، أن انتخاب مجلس الإدارة بالنظام الجديد، يساعد في تلافي بعض السلبيات التي كانت تحدث في الماضي، حيث يكون تشكيل المجلس في انسجام مثالي، واختيار أفضل العناصر التي ستضيف للعبة، مؤكداً أن توزيع المناصب في المجلس الجديد لن يتعدى أياماً معدودة حتى يتواصل العمل وتنفيذ الخطط قصيرة وطويلة المدى عبر اللجان المختلفة، مشيراً إلى أن التشكيل الجديد للجان المساعدة سيراعى فيه الاستعانة بكوادر من خارج المنظومة، واستحداث لجنة الاستئنافات أشبه باللجان القضائية، وتكوين لجنة لتطوير التحكيم من خارج مجلس الإدارة.

خصوصية

أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة، أن الدورة الجديدة لاتحاد كرة السلة ذات خصوصية لمواجهة التحديات الكبيرة وعلى رأسها التأثير الذي حدث في الرياضة عموماً حول العالم جراء جائحة «كورونا» وكرة السلة المحلية لا تنفصل عن هذا التأثير، مشيراً في ذلك للاستحقاقات الخارجية التي تأثرت من الجائحة على المستويين الخليجي والعربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز