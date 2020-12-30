اتحاد كلباء يسيطر على رقعة الأذكياء

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حصد نادي اتحاد كلباء بالظفر لقب بطولة الشارقة لفرق الشطرنج السريع والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار أسبوعين بمشاركة 18 فريقاً مثلوا 10 أندية هي: نادي خورفكان الثقافي الرياضي، ونادي اتحاد كلباء الرياضي، ونادي الذيد الرياضي، ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي مليحة الرياضي، ونادي البطائح الثقافي الرياضي، ونادي الحمرية الرياضي، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي الشطرنج للفتيات بالشارقة، وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأقيمت البطولة على موقع ليتشيس الدولي بنظام الدوري الكامل من 17 جولة، حيث تم تحديد زمن اللعب 10 دقائق لكل لاعب مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة ملعوبة.

أشرف على البطولة الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس غريفاس، والمدرب الدولي الفلسطيني إحسان جواد، والحكم الدولي الفلبيني مارلون كونان.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد خصصت جوائز بقيمة 13000 ثلاثة عشر ألف درهم للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى جوائز خاصة لأفضل لاعب من كل نادٍ مشارك.

مشاركة

وأثنى عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مستوى الفرق المشاركة بالبطولة، مشيراً إلى أن رغبة الأندية الشطرنجية في إمارة الشارقة للمشاركة في مثل هذه البطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية لم تكن غريبة، لأننا تعودنا في إمارة الشارقة على مثل هذا التفاعل، فقد أكدت جميع الجهات مشاركتها في المعسكر الشتوي والبطولات التي ينظمها النادي، بل وطلب بعضها المشاركة بأكثر من فريق واحد، ما يعطي مؤشراً إيجابياً لنجاح السباق.

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