22 محطة لـ «دبي للرياضات البحرية» في 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في 2020 تميزاً لافتاً كعادته دائماً منذ تأسيسه عام 1988، حيث نجح النادي في تنظيم ما يزيد على 22 فعالية متنوعة توزعت على أشهر السنة، رغم الظروف التي يعيشها العالم في ظل تداعيات جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، إلا أن الأمر لم يكبح جماح النادي الذي عمل على توفير أنشطة وفعاليات تتناسب مع جميع الفئات إن كان في فترة التعقيم الوطني أو مع العودة.

ولمس الجميع جهود النادي، حيث كان أول جهة تنظم فعاليات رياضية بعد العودة الآمنة عقب فترة التعقيم الوطني ووفق بروتوكول رسمي صادر من مجلس دبي الرياضي، حيث استحدث النادي أسبوع دبي البحري الصيفي للمرة الأولى وشمل 6 فعاليات.

ونظم النادي في عام 2020 ما يزيد على 22 حدثاً متنوعاً بين الأنشطة التراثية والألعاب الحديثة في مختلف المجالات، الأمر الذي يشير إلى حجم الجهود المبذولة من أجل تطوير توفير أجواء متميزة لمحبي الرياضات البحرية وأفراد المجتمع.

ترقب

واستهل النادي العام وسط ترقب عالمي بتنظيمه حدثاً دولياً كبيراً هو فاتحة أنشطة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام-، سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2020 - بينما حمل مسك ختام أنشطة العام قبل أيام نكهة خليجية متميزة تمثلت في تظاهرة رياضية بحرية تراثية، جمعت الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي في كرنفال رياضي فريد من خلال جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ومن أبرز ما حققه النادي من نجاحات كان إطلاق أول لعبة رياضية بحرية ببصمات إماراتية خالصة وهو سباق دبي الافتراضي على تطبيقات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والذي يظهر أبرز معالم دانة الدنيا دبي وشواطئها الخلابة بين الواجهة البحرية أمام برج خليفة وبرج العرب.

إبداع

وتواصلت حلقات الإبداع، حيث كان محبو رياضة التجديف مع مفاجأة من العيار الثقيل بتنظيم سباق فريد هو الأول من نوعه في بحيرة برج خليفة وفي أرقى كيلومتر مربع في العالم (بوليفارد محمد بن راشد) وأمام أجمل نافورة مائية في العالم، وحمل العام الجديد في روزنامة النادي مع إطلاق فعالية «نحن نجدف من أجل دبي» في شاطئ كايت بيتش، وفعالية «نحن نجدف من أجل حتا» في بحيرة سد حتا الخلابة.

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