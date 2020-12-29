الإعلان عن أول منتخب أولمبي للصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

وافقت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على تكوين منتخب أولمبي في اللعبة، هو الأول من نوعه منذ إشهار اللعبة قبل 12 عاماً، والأول في الوطن العربي، جاء ذلك ضمن قرارات الاجتماع الدوري الثالث الذي عقدته اللجنة برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، كما قررت اللجنة استضافة تصفيات آسيا للرجال في أكتوبر 2021، وأوضح جاني أن تكوين منتخب أولمبي، جزء من خطة التطوير الفنية لرفع مستوى المنتخب للاستفادة من جميع اللاعبين المميزين في مختلف الفئات العمرية، مؤكداً أن الخطوة سيكون لها مردود إيجابي في المستقبل القريب.

كما أوضح أن قرار طلب استضافة التصفيات الآسيوية، هو إحدى ثمرات التعامل المميز للدولة مع "جائحة كورونا" في الفترة الماضية، وكان جزء من هذا التعامل، منظومة كرة قدم الصالات، حيث أقيم النشاط وسط إجراءات دقيقة تمكنت من خلالها اللجنة في استكمال مسابقات الموسم الماضي بشكل مميز واستمر الموسم الحالي بذات الطريقة، وهذا التحدي الذي كسبته الامارات في التعامل مع "كورونا" كان دافعاً للتقدم بطلب الاستضافة، لا سيما والدولة تملك كوادر مميزة من الإداريين والفنيين القادرين على تنظيم مثل هذه المنافسات.

وقدم خميس الشامسي عضو اللجنة ومشرف المنتخبات الوطنية تقرير تفصيلي عن الأجندة والاستحقاقات المقبلة، زيادة على تقرير معسكر منتخب الشباب الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وتقرر تشكيل فريق عمل للمنتخبات الوطنية وإضافة معاونين آخرين لمدرب المنتخبات الوطنية عبد الرؤوف المرزوقي بالإضافة لمساعدة عدنان الهولي ومدرب الحراس تياغو دياز حيث يضاف للجهاز الفني كل من علي النقبي مدرب شباب خورفكان ومحمد حسان مدرب شباب مليحة وستكون مهامها إدارة ومساعدة المدرب الوطني في تجهيز منتخب الشباب تحت 20 سنة والمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة.

واستعرض عبد الملك جاني ملف التسويق المعد للبدء في تسويق المسابقات، كما وجه بتحديد موعد قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة نهاية يناير المقبل ومن المقرر انطلاقته في مارس 2021.

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