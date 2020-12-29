اعتماد فوز القرقاوي برئاسة اتحاد السلة

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

اعتمدت لجنة الانتخابات، برئاسة محمد صالح آل علي، فوز اللواء (م) إسماعيل القرقاوي، برئاسة مجلس إدارة اتحاد السلة بالتزكية، للدورة الجديدة 2020 - 2024، وتم اعتماد قائمته، وفقاً للنظام الرئاسي الجديد. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية أمس في دبي، بحضور محمد الكعبي، ممثل الهيئة العامة للرياضة وممثلي الأندية، ولم يستغرق اجتماع الجمعية العمومية أكثر من 15 دقيقة.

ووقع اختيار القرقاوي على 8 أعضاء في تشكيل المجلس، هم: عبد اللطيف الفردان «الشارقة»، محمد الحاج «الوصل»، سالم المطوع «خورفكان»، علي حاجي «البطائح»، حمدان سعيد «الجزيرة»، ميثاء بن ضاوي «الشارقة للمرأة»، منصور الهاشمي «العين»، وفريد القيواني «النصر»، وفي الاحتياطي كل من علي الحمادي «بني ياس»، ومحمد إبراهيم «الوحدة».

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