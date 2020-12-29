انسحاب فيدرر من بطولة أستراليا

المصدر: ( ملبورن - أ ف ب)

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، أن المصنف أول عالمياً سابقاً السويسري روجيه فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، لأنه يتعين عليه مواصلة التعافي بعد عمليتين جراحيتين في الركبة.

وكان فيدرر توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ فبراير الماضي، وتحديداً منذ خسارته نصف نهائي البطولة الأسترالية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخراً وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من فبراير المقبل.

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