سعيد حارب: الإمارات تتقدم العالم في مواجهة التحديات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نقل سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي تحيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس إلى العاملين في تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة «دبي غلوب سوكر» على نجاح الحدث، وكسب التحدي في تنظيم أول مؤتمر وحفل جوائز رياضية عالمي، بالحضور المباشر ومشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وكبار نجوم رياضة كرة القدم، الذين حضروا من مختلف دول العالم للتحدث في المؤتمر، وحضور حفل الجوائز سواء من المكرمين أو من النجوم الآخرين في شتى الرياضات الحريصين على الاستمتاع بحضور الحدث، واللقاء مع زملائهم وأصدقائهم ونجومهم المفضلين.

وقال حارب: «وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بتنظيم المؤتمر والحفل في هذا الوقت، وبطريقة الحضور المباشر تأكيداً لريادة دولة الإمارات في تحقيق الإنجازات، وتقديم نموذج يحتذى به للعالم في مواجهة التحديات، وإسعاد أفراد المجتمع، ووفر سموه كل سبل النجاح للحدث الأول من نوعه منذ ظهور جائحة «كوفيد 19»، وقاد معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس جهود المجلس لتنظيم الحدث على النحو الأمثل، الذي يؤكد مكانة وريادة دبي».

وأضاف أمين عام مجلس دبي الرياضي: سعادتنا كبيرة بمشاهدة ردود الأفعال الإيجابية الكبيرة والعديدة من المشاركين سواء كانوا من المتحدثين والمكرمين أو من الحضور، الذين جاء بعضهم من خارج الدولة لقضاء إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة في دبي، وحضور فعاليات المؤتمر والحفل.

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