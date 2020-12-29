1.5 مليار دولار من «فيفا» لدعم اللعبة إثر «كورونا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كرة القدم في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن خطة إغاثة كوفيد 19 بقيمة 1.5 مليار دولار التي أعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعم اللعبة في الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 واتحادات القارات الستة، وللمساعدة في تخفيف الأثر المالي للوباء على هذه المؤسسات.

واقترح انفانتينو أيضاً أن يستثمر الجميع هذا الوقت للتأمل والتخطيط لمستقبل كرة قدم العالمية، للحفاظ على منارة كرة القدم مضيئة دائماً، ولكي نكون مستعدين عندما يمكننا استئناف العمل مرة أخرى، كما أكد أن كرة القدم تمثل الأمل للخروج من الأزمة التي سببتها جائحة كوفيد 19.

وقال إنفانتينو: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون في دبي الليلة معكم في هذا المكان الرائع وأفخر بأن أحضر مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، لقد حضرت إلى هذا المؤتمر مرات عدة، لكنني أعتقد أن الحدث ذو طابع خاص هذا العام، حيث إنه يكشف حقيقة أننا هنا متحدون، ولم شملنا يمثل خطوة إيجابية في بداية الطريق الصحيح لعودة العالم إلى الحياة الطبيعية، ولهذا من المهم جداً بالنسبة أن نكون هنا».

وأضاف جياني إنفانتينو: «أود أن أشكركم جميعاً على وجودكم هنا، لقد كانت سنة صعبة، إنه عام سوف نتذكره بسبب الوباء، لأن كل شيء توقف، وتوقفت كرة القدم معه أيضاً ولأننا أدركنا أن هناك شيئاً أكثر أهمية من كرة القدم وهو الصحة، لم نكن ندرك أن الكثيرين يعتمدون علينا، عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا، حتى رأينا أن فيروساً صغيراً أربك العالم بأسره، علينا جميعاً ارتداء الأقنعة الآن وعلينا أن نحافظ على مسافة اجتماعية، وأن نشكر كل أولئك الذين يقاتلون كمتطوعين وممرضين وأطباء من أجل الحفاظ على حياتنا وإنقاذها، وقد فكرنا في أولئك الذين عانوا في هذا العام بالذات».

رسالة الوحدة

أضاف رئيس الاتحاد الدولي: «في هذا العام وفي العام المقبل يمكن لكرة القدم أن تعطي رسالة جديدة، هي رسالة الوحدة والتضامن والأمل، هذه ليست مجرد كلمات لأننا جميعاً بحاجة مرة أخرى إلى الاعتقاد بأن العالم يعود إلى طبيعته خاصة بعد التباعد، وبعد الإغلاق ويمكننا أن نأمل مرة أخرى، وكرة القدم تمنح الأمل بالتأكيد، اليوم نحن نلعب في ملاعب خالية من الجمهور، لكن هناك الملايين يشاهدوننا وهناك الملايين بفضلكم أيها اللاعبون يحيا لديهم الأمل مرة أخرى في العودة إلى طبيعتهم، سنعمل معاً لإعادة الجماهير بأمان إلى الملاعب لأن هذا ما نحن بصدده».

حماية اللاعبين

واختتم رئيس الاتحاد الدولي: «نحن بحاجة إلى الحماية وهذه هي الأولوية الأولى - نحتاج إلى حماية اللاعبين وأساطير كرة القدم، نحن بحاجة لحماية اللعبة ونظام المسابقات».

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