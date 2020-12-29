أصداء عالمية لـ «مؤتمر دبي» وجوائز «غلوب سوكر»

المصدر: دبي - عدنان الغربي وإيهاب زهدي

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية، مع أحداث مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، اللذين ينظمهما مجلس دبي الرياضي سنوياً، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار «كرة القدم في القمة».

الاحتفالية الكروية الأولى من نوعها على الإطلاق في العالم، التي تقام بطريقة الحضور المباشر للمتحدثين والمكرمين، منذ جائحة كوفيد 19، تزامنت مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تحمل اسم أجمل شتاء في العالم، والتي تهدف إلى التعريف بروعة فصل الشتاء في دولة الإمارات، وتشجيع السياحة الداخلية، وكذلك استقطاب السياح من مختلف دول العالم، وقد داعبت نسمات الشتاء الباردة، وجوه الحاضرين، وأضافت روعة أكبر للحدث الأجمل.

ونقلت وسائل الإعلام العالمية، استفاضة أحداث المؤتمر، وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، عبر القنوات التلفزيونية المختلفة والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، والحسابات الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، للاعبين والأندية، كما أعرب النجوم الفائزون بالجائزة، عن سعادتهم، عبر حساباتهم الرسمية، وفي مقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي نشر صورته مع الجائزة، قائلاً: «لا يمكن أن أكون أكثر سعادة مع جائزة الليلة! بينما أنا على وشك الاحتفال بعامي العشرين كلاعب كرة قدم محترف، فإن جائزة «دبي غلوب سوكر» للاعب القرن، هي تقدير أحظى به بكثير من الفرح والفخر»، وحظيت الصورة التي نشرها النجم البرتغالي بـ 9 ملايين إعجاب، على حسابي إنستغرام وفيسبوك.

تهنئة

وهنأ نادي يوفنتوس رونالدو، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر» باللغتين الإيطالية والعربية، جاء فيها: «المزيد من الجوائز لبطلنا السوبر».

ونشر جيرارد بيكيه، على حسابه، صورته التي ظهرت على برج خليفة، أثناء إعلان فوزه بجائزة أفضل مسيرة لاعب، وكتب: «تشرفت حقاً بتلقي جائزة أفضل مسيرة لاعب، شكراً غلوب سوكر، ومبروك لكل الفائزين».

احتفال شاكيرا

واحتفلت النجمة العالمية، شاكيرا، بفوز زوجها جيرارد بيكيه، بالجائزة، ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة لبيكيه، وهو يظهر على برج خليفة، وعلقت عليها: «تهانينا على جائزة «غلوب سوكر»، التي تلقيتها بفضل الجهد المستمر في حياتك المهنية، وفى حياتك، أنا فخورة بك!»، كما هنأ نادي برشلونة، لاعبه عبر حسابه الرسمي عبر تغريدة، بلغات مختلفة، كتب فيها: «مبروك جيرارد، جائزة غلوب سوكر لأفضل مسيرة رياضية».

البطل العظيم

وتصدرت صور الفائزين، أكبر الصحف العالمية، مثل صحيفة «ماركا»، التي عنوان صفحتها الأولى: «أفضل لاعب كرة قدم في القرن.. كريستيانو يتفوق على ميسي في تصويت 21 مليون شخص».

وكتبت صحيفة الماركا أيضاً: «كان كريستيانو رونالدو، هو البطل العظيم في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر المذهل، الذي أقيم في دبي، في هذا الوقت، لم يفز هذا العام بجائزة أفضل لاعب، والتي ذهبت إلى ليفاندوفسكي، لكنه حصل على جائزة أفضل لاعب في القرن، متفوقاً على ليونيل ميسي ومحمد صلاح».

واحتفى نادي ريال مدريد، بفوزه بجائزة أفضل نادٍ في القرن، وقال على حسابه: «حصد ريال مدريد، في حفل توزيع جوائز كلوب سوكر، جائزة أفضل نادٍ في القرن الـ 21، كان نادينا، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، بين عامي 2001 و2020، ثلاث منها على التوالي، نجم الحفل، متقدماً في التصويت على بايرن ميونيخ وبرشلونة والأهلي المصري».

وتسلم إيميليو بوتراغينيو، الجائزة في الحفل، وقال: «هذه الجائزة شرفٌ وفخرٌ كبيران. كان هذا العام صعباً بالنسبة للجميع، وإن الحصول على جائزةٍ كهذه، هو ثمرة عمل الفريق».

وأضاف: «سيكون من المستحيل فهم ريال مدريد بدون جماهيره. إنهم يساعدوننا على النمو كنادٍ. أخيراً، أتمنى لكم جميعاً التوفيق في هذا العام الصعب، وآمل أن نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية، والاستمتاع بشغفنا الأزلي، وهو كرة القدم، مع جماهيرنا».

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