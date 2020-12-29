«الإمارات لرياضة الصم» تستعد للموسم الجديد

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

عقدت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في ظل استمرار التدابير الاحترازية الخاضعة لها دولة الإمارات، وقد حضر الاجتماع الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان سالم المهيري وعبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم وبحضور حمد هزاع الدرمكي نائب الرئيس ومصبح سعيد النيادي مساعد رئيس اللجنة وإسماعيل الحمادي عضو لجنة الصم وعبدالعزيز آل رحمة عضو لجنة الصم بالإضافة إلى مترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني والسكرتير الإداري شريف حمدي أحمد وناصر موسى عثمان المنسق الإستراتيجي للجنة.

حيث تمّ تخصيص الحيز الأكبر من الاجتماع لمناقشة الروزنامة الخاصة بأنشطة وبرامج الموسم الرياضي 2020- 2021 وبرنامج الأنشطة على الصعيدين المحلي والدولي خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل الظروف القائمة حالياً التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع ضرورة اتباع التدابير الاحترازية.

وتوجه عبد الله خليل أهلي، بالشكر لكل من ساهم خلال الفترة الماضية في إنجاح خطط وبرامج اللجنة مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل قيادتنا الرشيدة وعلى دورها الريادي في كافة المجالات، وبشكل خاص واهتمامها بأصحاب الهمم ومنهم الرياضيون الأبطال في رياضة الصم، وعلى تقديمها كل التسهيلات .

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