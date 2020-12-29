افتتاح بطولة جامعات آسيا للشطرنج

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

افتتح هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، منافسات بطولة آسيا للجامعات للشطرنج، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الآسيوية تحت إشراف الاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت من خلال موقع «تشيس دوت كوم»، بمشاركة 36 لاعبة من 11 دولة في بطولة السيدات، بينما يشارك في بطولة الرجال 48 لاعباً من 12 دولة.

وفازت لاعبة منغوليا خولان إنكسايخا بالميدالية الذهبية في البطولة الفردية، وقادت فريقها للفوز بذهبية بطولة الفرق بمجموع 20 نقطة، بينما فازت إندونيسيا بالميدالية الفضية «18نقطة»، وإيران بالميدالية البرونزية «16 نقطة»

وحققت لاعبة إندونسيا نور أبيداه شانتي، الميدالية الفضية في الترتيب العام للفردي برصيد 7 نقاط، ونالت لاعبة منغوليا نوميندالاي تومورباتار، بلميدالية البرونزية بعد تطبيق نظام «كسر التعادل».

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