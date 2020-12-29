دبي تستضيف بطولتين في «تنس الشاطئية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قرر اتحاد الإمارات للتنس تنظيم بطولتين في تنس الشاطئية بإشراف الاتحاد الدولي للتنس بدعم من مجموعة الحبتور الدولية وبالتعاون مع ام بور للخدمات الرياضية، بحيث تقام البطولة الأولى 15 المقبل بينما تقام البطولة الثانية 22 منه.

ويأتي تنظيم البطولتين امتداداً للنجاح الذي حققته بطولة الإمارات الشاطئية التي أقيمت تزامناً مع اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة. وستبلغ جوائز البطولة الثانية 4000 دولار للتشجيع على المشاركة المميزة في البطولة والذي تشهد مشاركة اللاعب الفنزويلي رامون جوديز المصنف 13 عالمياً.

من جهة أخرى، نشرت لجنة التنس الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، على الموقع الرسمي خبراً أشادت من خلاله بالتنظيم المميز والمكاسب الفنية التي حققتها بطولة الإمارات للشاطئية التي أقيمت منافساتها في منتجع الحبتور غراند في الميناء السياحي بدبي بحضور السويسري فاري فار تهاني عضو لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس أخيراً.

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