«بن شعفار القابضة» ترعى «جميرا للدراجات»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يعقد فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية للهواة، مؤتمراً صحافياً، مطلع الأسبوع المقبل، للإعلان عن رعاية مجموعة بن شعفار القابضة للفريق، بقيمة 500 ألف درهم خلال العام المقبل، في أولى الخطوات العملية، التي يقوم بها الفريق من أجل الاستعداد الجيد، للمشاركة في بطولات الدولة المحلية، التي ينظمها اتحاد الدراجات.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة أحمد الشعفار، وهو مؤسس الفريق عام 2012 أن الهدف من مشاركة الفريق هو نشر ثقافة اللعبة واتساع قاعدة المشاركة في البطولات، مؤكداً فتح المجال أمام اللاعبين الهواة المواطنين، للمشاركة مع الفريق والتدريب اليومي معهم، وأشار إلى أن رعاية مجموعة بن شعفار القابضة للفريق هي أولى الخطوات التي سيقوم بها الفريق في انتظار الإعلان عن المزيد من المفاجآت الخاصة بالفريق.

وسبق لفريق الشعفار جميرا للدراجات المشاركة في سباقات محلية بتنظيم اتحاد الدراجات، ويستعد الآن لزيادة المشاركات ودعم الفريق بعدد من الدراجين، استعداداً للمشاركات المقبلة.

وكان أسامة الشعفار رئيساً لاتحاد الدراجات في السنوات الثماني السابقة، وعلى مدار دورتين انتخابيتين نجح في تسطير العديد من الإنجازات التاريخية، التي ستظل خالدة في تاريخ الدراجات الإماراتية، ومنها حصد أول ميدالية ذهبية آسيوية للإمارات عن طريق البطل يوسف ميرزا.

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