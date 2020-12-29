بن مسحار: قوارب البحرين وعمان إضافة للسباقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة إلى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمناسبة تتويج القارب «كي إتش كي 54»، بطلاً لسباق النسخة 24 من سباق كأس آل مكتوم، أغلى بطولات موسم قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي ينظمها النادي في الموسم البحري 2020 ـــــــــ 2021.

واكد أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سعادته بالنجاح الكبير للحدث، وقال أدهشنا سرعة الاستجابة، والمشاركة الكبيرة من محبي هذه الرياضة في الدولة، ومن الأشقاء من دول مجلس التعاون ، لتأخذ هذه البطولة السبق في أن تكون من أوائل الأحداث التي جمعت الأشقاء في مسرح تنافس رياضي تراثي كبير.

وأشاد بتألق الأشقاء في البحرين وسلطنة عمان ،مؤكداً أن مشاركة الأشقاء في البحرين وعمان

في كأس آل مكتوم،إضافة للسباقات التراثية، ومهنئاً الأشقاء في البحرين، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وطاقم القارب «كي إتش كي 54»، بقيادة النوخذة أحمد البوسميط، بالحصول على المركز الأول عن جدارة واستحقاق، والذي يعكس مدى الاهتمام والسعي من الجميع، للمحافظة على الموروث الشعبي للمنطقة الخليجية، كما تقدم بالتهنئة إلى طاقم القارب «عمان 44»، التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان ، بقيادة النوخذة حميد البحري، وكذلك طاقم القارب «الذهب 65»، لمالكه أحمد الغملاسي، بقيادة النوخذة جمعة الجنيبي، ولجميع من شارك في إنجاح سباق كأس آل مكتوم، وسباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

مسك الختام

وأكد بن مسحار أن بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي حملت طابعاً خليجياً، تعد مسكاً لختام فعاليات متنوعة ومستمرة، نفذها النادي في 2020، مشيداً بالجهود التي كان لها دور واضح في إنجاح الفعاليات.

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