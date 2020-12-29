إقبال كبير على جائزة بيرق الناموس للهجن

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

أكد المهندس حمد بطي الغفلي الأمين العام لجائزة بيرق الناموس للهجن، أن النسخة الرابعة الحالية للجائزة شهدت إقبالاً واسعاً على التسجيل لاسيما بعد إضافة فئة الإنتاج الجديدة لأول مرة هذا العام، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من مختلف الملاك وأهل الهجن من أبناء القبائل يعكس نجاح المبادرة التي تقام سنوياً برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تعتبر الجائزة ضمن المبادرات الرائدة التي تعكس رؤية سموه في دعم رياضة الآباء والأجداد والحفاظ عليها.

وأضاف الغفلي لـ«البيان الرياضي»، إن إضافة جائزة فئة الإنتاج إلى جانب البيرق المفتوح، كان لها أصداء وردود أفعال واسعة بين ملاك الهجن باعتبارها ستساهم في دعم وتعزيز موسم سباقات الهجن، خاصة وأن هذه المكرمة السامية من راعي الجائزة جاءت في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت الفترة الماضية إقبالاً واسعاً على التسجيل وبصورة مستمرة على مدار اليوم مما يعكس النجاح المبكر للفكرة التي تهدف إلى تشجيع الملاك وتساهم في خلق بيئة تنافسية بينهم.

مهرجانات

وأوضح الغفلي أن جائزة بيرق الإنتاج تضم 4 مهرجانات كبرى وهي: «جائزة زايد الكبرى» التي أسدل الستار عليها هذا الشهر، ومهرجان سمو ولي عهد دبي، مهرجان ختامي الوثبة، ومهرجان ختامي المرموم، بينما تشمل جائزة البيرق المفتوح 6 مهرجانات وهي المهرجانات الأربعة السابقة إلى جانب مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجائزة الملك عبدالعزيز للإبل في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأفاد الأمين العام للجائزة أن جائزة البيرق هذا العام ستشهد تنافساً مثيراً بين الملاك وشعارات أبناء القبائل خاصة بعد البداية القوية في مهرجان جائزة زايد الكبرى، حيث تعتبر الجائزة منصة توثق وترصد إنجازات هجن أبناء القبائل على مدار العام في أكبر المهرجانات والسباقات في مختلف ميادين الهجن بالدولة والخليج، فضلاً عن ما تحمله الجائزة من قيمة معنوية كبيرة تعزز من سعادة الفائزين في ختام المشهد السنوي، لافتاً إلى أن الجائزة نجحت في تحقيق أهدافها السامية في تشجيع الملاك وازدهار هذه الرياضة وتنميتها وترسيخها في أوساط الشباب وتوارثها من جيل إلى جيل.

البيرق المفتوح

وتطرق الغفلي إلى بيرق الناموس في فئة الأشواط المفتوحة، وقال إنه كما جرت العادة سنوياً ستكون المشاركة من خلال المهرجانات الستة المحددة على أن تكون ملكية المطية المشاركة ملكية شخصية «إنتاج أو شرية»، ولا يشترط أن تخضع المطية للإدارة الشخصية للمشارك، وعلى الراغبين بالمشاركة التسجيل في المسابقة قبل بداية المهرجانات، وأداء القسم عند تحديد المطايا المشاركة في مسابقة البيرق، مشيراً إلى أن اللجنة ستعتمد النتائج بعد كل مهرجان، وتعلن نقاط المتنافسين بشكل رسمي.

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