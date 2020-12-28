بيكيه: ميسي أفضل لاعب في تاريخ الكرة

أكد جيرار بيكيه نجم دفاع برشلونة أنه من الجميل إقامة مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في ظل الظروف الحالية، ليكون رسالة بإمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية قريباً. وعن رأيه في جائزة أفضل لاعبي العالم الأخيرة، قال بيكيه: «بالنسبة إليّ ميسي أفضل لاعب في التاريخ، وفي الوقت نفسه، ليفاندوفسكي فعل كل شيء مع بايرن ميونيخ في الموسم الماضي، ويستحق الجائزة بالفعل، فيما يبقى رونالدو لاعباً استثنائياً».

وحول رأيه في ما يقدمه برشلونة هذا الموسم، قال بيكيه: «برشلونة فريق كبير، وسنكون منافسين إلى آخر وقت، وأتمنى الحصول على بطولة هذا الموسم، والذي نمر خلاله بوقت عصيب، وأبرزها الخسارة بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، والتي أعتبرها من أسوأ لحظات حياتي، وعلينا إكمال الموسم والفوز بأحد الألقاب».

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