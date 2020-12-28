كاسياس: على العالم التعلم من دبي

أكد حارس ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، إيكر كاسياس المدير التنفيذي لمؤسسة نادي ريال مدريد، أنه من الصعب توقع الفائز بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020» بعد تأجيلها لتقام في صيف 2021، وقال: من الصعب توقع المنتخب الفائز بأمم أوروبا 2021، ولكن هناك 5 منتخبات قادرة على تحقيق هذا اللقب، ومنها منتخبات البرتغال وفرنسا وألمانيا.

وعن مؤتمر دبي الرياضي وجائزة «غلوب سوكر»، قال: حدث وجائزة كبيرة، وتمت إقامتها في عالم وظروف مختلفة وصعبة بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو نجاح كبير للمنظمين، وأنا متفائل بالعودة قريباً إلى الحياة الطبيعية، والكرة العالمية حاولت التأقلم مع الجائحة، والعودة إلى الحياة، ودبي ورغم تأثر كل البلدان بالجائحة، إلا أن الأجواء فيها رائعة، وعلى العالم التعامل مع تلك الجائحة بمثل الإيجابية التي تتعامل بها دبي.

وأكمل: كرة القدم لعبة جماعية، واللاعبون دائماً طموحون إلى الفوز بمختلف الجوائز، و«غلوب سوكر» بات لها اسم كبير في عالم الكرة، ونحن نعيش هنا أجواء رائعة، والكل جاء إلى دبي للفوز بالجائزة، وأنا أشاهد هنا حب الناس لي ولريال مدريد، وسعيد بأنني عدت إلى حياتي الطبيعية بنسبة 90%.

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