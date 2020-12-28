رونالدو: فخور بالتتويج بالجائزة في دبي

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عن فوزه بسعادته بفوزه بجائزة «غلوب سوكر»، كأفضل لاعبي القرن، ووجّه الشكر إلى كل من ساهم في ما وصل إليه من إنجازات. وقال رونالدو: أنا سعيد وفخور بكل ما حققته من إنجازات وألقاب، وهو أمر ليس من السهل تحقيقه، ولم يكن ليتحقق، إلا من خلال أندية كبيرة لعبت لها، ومدربين جيدين ساهموا في ما حققته طوال مسيرتي.

وعن اللعب بدون جمهور، بسبب فيروس «كورونا»، قال رونالدو: يجب أن أكون أميناً مع نفسي، اللعب بدون جمهور ملل، وأنا أعشق سماع أصوات الاستهجان من الجماهير، وكرة القدم بدون جماهير لا شيء، ولكن رغم حبي لها، إلا أن حبي لعائلتي وأولادي أكبر، وبالتالي، الصحة تبقى في المرتبة الأولى بالأهمية.

ورداً على تساؤل عن رؤية أطفال العالم له، واعتباره مثلاً أعلى، قال رونالدو: شيء عظيم أن أرى الأولاد يسعون إلى تقليدي رياضياً، وهو أمر يسعدني، ويدفعني لبذل أقصى جهد، وأنا سعيد برؤية أطفال في دبي، يلتقون بي ويقلدونني، وأتمنى أن يكون ابني لاعب كرة مثلي، ولكني لن أضغط عليه، وإذا أراد أن يكون أي شيء آخر، مثل طبيب أو مهندس، فسوف أدعمه بكل قوة.

وعن وجوده في دبي، ومشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، قال: أنا سعيد بالوجود هنا، ولقاء نجوم كبار لم أرهم منذ فترة طويلة، مثل كاسياس، وبيكيه، الذي لعبت معه في مانشستر يونايتد، ولطالما تشاجرنا خلال مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ولكن كل هذا داخل الملعب، وعلاقتنا الشخصية ممتازة.

وأكمل: أعيش في دبي لحظات جميلة، وسعيد بجائزة لاعب القرن، وما زالت أستمتع بكرة القدم، وأفعل كل شيء، مثلما كنت أفعله منذ سنوات طويلة مضت، ووجودي في قائمة أفضل اللاعبين في التاريخ، وترشيحي مع كل هؤلاء النجوم، هو فخر بالنسبة لي..

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