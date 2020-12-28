ليفاندوفسكي: 2020 عام مميز في مسيرتي

رأى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، وأفضل لاعبي العالم هذا العام، بأن عام 2020 كان الأكثر تميزاً في مسيرته بالملاعب، بعدما حقق العديد من الألقاب مع فريقه الألماني على صعيد الإنجازات الجماعية والفردية، وتلقي فريقه خسارة وحيدة، وأعرب عن سعادته بفوزه بجائزة لاعب العالم في جوائز «غلوب سوكر»، وقال: 2020 كان عاماً مميزاً جداً بالنسبة لي.

وأوضح: حققنا كل شيء هذا العام، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من دون فريق كبير، وأنا احتجت اللعب 3 أو 4 مباريات هذا الموسم حتى أتعود على غياب الجماهير وهو أمر صعب، وأتمنى العام المقبل أن تعود الجماهير إلى المدرجات.

تحديات

وأضاف: لدينا تحديات كثيرة هذا الموسم، والوصول إلى القمة صعب ولكن الحفاظ عليها أصعب، وأتمنى الحفاظ على الألقاب نفسها التي حققتها مع بايرن ميونيخ الموسم المقبل، وصرحت بعد فوزي بجائزة أفضل لاعبي العالم في 2020، أن الوجود على مائدة واحدة مع رونالدو وميسي شرف كبير، وأنا أحاول دائماً أن أصل إلى القمة، وسعيد بالانتماء إلى واحد من أفضل أندية العالم.

وعن رؤيته للجائزة التي توج بها العديد من نجوم البايرن سابقاً، قال ليفاندوفسكي: أنا فخور بأنني فزت بجائزة سبق وفاز بها نجوم كبار في بايرن ميونيخ، وأمامي 5 أو 6 أيام للاستراحة والاستمتاع من دون التفكير في ضغوط مباريات كبيرة مقبلة، وسعيد أيضاً بفوزي بجائزة «غلوب سوكر»، وأشكر فريقي وزملائي وعائلتي ووالدي وزوجتي التي وقفت ودفعتني إلى الأمام.

وأضاف: سعيد بأنني فزت بالجائزة أيضاً من أجل بلدي بولندا، وأتمنى أن أكون مثلاً أعلى للأطفال في بلدي، وسأسعى للحفاظ على الصورة الجميلة للاعب الكرة في مخيلة الأطفال، وسعيد كذلك بالتواجد بين كوكبة من النجوم مثل رونالدو وميسي، وفي ظروف صعبة فرضها فيروس «كورونا» على كرة القدم العالمية، وأفضل ما حدث بسبب هذا الفيروس، التعامل كأسرة واحدة في العالم، وأتمنى تحقيق المزيد من الألقاب مع بايرن ميونيخ.

واختتم ليفاندوفسكي، قائلاً: فخور بالمنتخب البولندي الحالي، وفي نسخ ماضية كنا قريبين من تحقيق كأس الأمم الأوروبية، ولكننا لم نحقق اللقب، وفي كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، ولن تكون البطولة المقبلة سهلة، والمهم لي أن يكون جمهور بولندا فخوراً بمنتخب بلاده.

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