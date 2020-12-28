إنفانتينو: المؤتمر وحّد العالم في ظل ظروف صعبة

صرح جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بأن كرة القدم واجهت وضعاً صعباً في هذا العام بسبب جائحة كوفيد 19، ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح، لأن الجميع متحدون، وقال: شاركت في هذا المؤتمر عدة مرات، ولكن هذه المرة الحدث متميز للغاية لأننا متوحدون معاً في الاتجاه الصحيح للعودة إلى الحياة الطبيعية، في عام خاص، ودعونا نتذكر الأسطورة الرائعة دييغو مارادونا الذي رحل عنا، كما غادر باولو روسي لقد تركنا مبكراً جداً، إنه عام شهدنا فيه التفجيرات في لبنان، لقد توقف كل شيء بسبب الوباء، وأدركنا أن هناك شيئاً أكثر أهمية من كرة القدم وهو الصحة.

وأكمل: شعرنا بالقلق لأن فيروساً صغيراً أعادنا إلى الخلف، وعلينا أن نشكر كل من حارب من أجلنا، ويمكن لكرة القدم أن تعطي رسالة الوحدة والتماسك والأمل، وفترة توقف النشاط منحتنا إمكان التفكير في مستقبل اللعبة، ونحتاج إلى إعادة النظر في الطريقة التي ندير بها كرة القدم، ونحن بحاجة لحماية الأساطير واللاعبين، وإعادة النظر في شكل مسابقاتنا، وخلق التوازن بين المنتخبات والأندية، وإلى تقليل السفر والحفاظ على الصحة.

وختم: أقول هذا بصراحة شديدة، وأتساءل عما كنا نفعله في العشرين أو الثلاثين أو الأربعين عاماً الماضية، والعالم يريد نوعاً مختلفاً من المنافسة، وستكون هذه هي تحديات عام 2021، وكرة القدم عالمية ولهذا السبب نحن هنا في دبي، وأنا سعيد بوجودي في مثل هذا الحدث، وهذه الأجواء الرائعة، وبرسالة كرة القدم إلى العالم بأن علينا الإيمان بإمكان عودة الحياة إلى طبيعتها، ولا أتكلم هنا فقط عن الجماهير في المدرجات، ولكن أيضاً عن محبي اللعبة في كافة أرجاء العالم.

وأكمل: أتمنى أن تبقى شعلة كرة القدم مضيئة لتقود عودة الحياة إلى طبيعتها، وفيفا يشكر أبطال الصف الأول من الأطباء والعاملين في مكافحة تفشي فيروس كورونا، ورؤيتنا هي جعل كرة القدم عالمية، وعدم تركزها في عدد قليل من البلدان، ونحن بحاجة إلى تفكير جديد، وتنظيم وتوليد وتوزيع الإيرادات في جميع أنحاء العالم، وهذا ما نقوم به ويجب علينا القيام به بشكل أفضل.

واختتم قائلاً: كرة القدم تواصل التطور ونحن نسعى إلى قيادة الكرة العالمية من الآن إلى المستقبل، وسعداء بالوجود هنا لأن الإمارات تقود حركة السلام العالمية، وكنا حاضرين منذ أسبوعين للتوقيع بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي لكرة القدم، لتعطي الكرة إشارة أخرى لقوتها، ويمكننا أيضاً أن يكون لنا رأي في كرة القدم النسائية والأكاديميات، ولهذا نحن بحاجة إلى مساعدة من الجميع، ونحتاج إلى القمة، ونريد الفريق بأكمله للفوز، نحن بحاجة إلى جلب الأمل.

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