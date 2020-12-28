منصور بن محمد يتوج الفائزين بجائزة «دبي غلوب سوكر»

المصدر: دبي- عدنان الغربي، وإيهاب زهدي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «كرة القدم في القمة».

وأقيم المؤتمر بفندق أرماني بجوار «برج خليفة» رمز الإبداع والتميز والريادة الإماراتية، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومعالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس دبي الرياضي والاتحادات الرياضية ومجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم في الدولة والمؤسسات الرياضية، إلى جانب المكرمين وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم،عبر حساب سموه على «تويتر» أن هذا الحضور الكبير وحرص نجوم كرة القدم حول العالم على التواجد شخصياً في دبي، شهادة ثقة على نجاحنا في التعامل مع جائحة «كورونا»، ودليل على المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي في الأوساط الرياضية العالمية.

وتوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومعالي مطر الطاير، الفائزين بفئات جائزة دبي غلوب سوكر السنوية العالمية الرائدة.

وسلّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جائزة أفضل لاعب في القرن الحالي (الفترة من 2001 إلى 2020) إلى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال، الذي حقق إنجازات عديدة خلال العقدين الماضيين على المستوى الفردي كهداف وأفضل لاعب في العالم، وكذلك قيادة منتخب البرتغال لإحراز لقب بطولة أمم أوروبا 2016 وبطولة الدوري الأوروبي للأمم في 2019، كما قاد مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد ويوفنتوس لإحراز العديد من الألقاب في البطولات المحلية والأوروبية والعالمية.

وسلّم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي جائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2020 إلى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لتقديمه موسماً استثنائياً سجل فيه 55 هدفاً في 47 مباراة وقاد فريق بايرن ميونيخ لإحراز 5 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري والكأس الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الألمانية، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا وجائزة الفيفا لأحسن لاعب في العام 2020.

جائزة

وسلّم سموه جائزة أفضل مسيرة لاعب إلى إيكر كاسياس الحارس والقائد السابق لمنتخب إسبانيا بطل العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012، الذي لعب لريال مدريد 16 موسماً وفاز معه بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسبانية، كما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

كما سلّم سموه جائزة أفضل مسيرة لاعب إلى جيرارد بيكيه، مدافع منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، تقديراً لمسيرته الحافلة، حيث حقق مع نادي برشلونة عدة ألقاب منها لقب الدوري الإسباني 7 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، كما فاز مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010، وبطولة أمم أوروبا 2012.

فوز

وفاز بايرن ميونيخ بلقب أفضل نادٍ في عام 2020 وتسلم الجائزة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، النجم روبرت ليفاندوفيسكي، كما فاز نادي ريال مدريد بلقب أفضل نادٍ في القرن الحالي وتسلم الجائزة نجم الفريق السابق بوتراغينيو، وفاز النادي الأهلي المصري بلقب أفضل نادٍ في الشرق الأوسط وتسلم الجائزة محمود الخطيب النجم السابق والرئيس الحالي للأهلي المصري.

وفي باقي الفئات فاز الإسباني بيب غوارديولا بلقب مدرب القرن الحالي، فيما نال الألماني هانز فليك جائزة مدرب العام 2020، ونال البرتغالي خورخي منديز لقب أفضل وكيل لاعبين في القرن الحالي، وتسلم الثلاثة المكرمون جائزتهم في دولهم وأرسلوا رسائل شكر عبر الفيديو.

وتضمن حفل جوائز «دبي غلوب سوكر» تقديم فيلمين عن الأسطورة مارادونا والأسطورة الإيطالية باولو روسي تقديراً لمسيرتيهما الحافلة في الملاعب وقيادة كل منهما منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العام عامي 1986 و1982 وفوز كل منهما بلقب نجم البطولة وهدّافها، وقيادتهما أنديتهما لإحراز العديد من الألقاب والإنجازات الخالدة.

مكانة

تم افتتاح المؤتمر بكلمة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي عبر خلالها عن أهمية لقاء نجوم وصناع القرار في كرة القدم العالمية هنا في دبي التي تمثل مركزاً عالمياً وتعد مكاناً مثالياً للقاء أسرة كرة القدم العالمية للاحتفال بمكانة اللعبة وتقدير نجومها وصانعي الفرحة فيها، كما أكد أن كرة القدم تمثل رسالة سلام بين الشعوب والأمم، وأن الاتحاد الدولي يبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الاتحادات الوطنية لإيجاد الحلول لمواجهة التحديات وتحقيق الأفضل لكرة القدم في العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز