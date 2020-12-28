الخطيب: فخورون وسعداء بالوجود في دانة الدنيا

أعرب أسطورة الكرة المصرية، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن فخر ناديه بالوجود ضمن الكوكبة الحالية من النجوم في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وقال: هدف فريقي الوصول إلى المربع الذهبي لمونديال الأندية المقبل.

ووجّه الخطيب نصيحته إلى مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، بالتركيز على العمل داخل الملعب، والاجتهاد، بدون النظر إلى أي أمور أخرى، ربما تعوق رسالته، وقال لصلاح: ربنا أعطاك موهبة فريدة، حافظ عليها بالتركيز داخل الملعب.

وعن مشاركته في مؤتمر دبي الدولي، قال الخطيب: شكراً لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، ومشاركة الأهلي في المؤتمر شيء يسعدنا، وبالإخلاص بالعمل، يستحق الأهلي الوصول لمنصات التتويج في مختلف البطولات الموسم الماضي.

وحول رحيل فايلر، وتعيين الجنوب أفريقي موسيماني مدرباً للأهلي، قال الخطيب: فايلر كان مدرباً جيداً، والقلق بسبب «كورونا» أثر في استقراره النفسي وعمله، وطلب السفر إلى أهله، وشكرناه على فترة عمله، وكانت لنا رؤية عندما تعاقدنا مع موسيماني، لأن لديه الخبرة الكافية لقيادة الأهلي، ووفقنا بتوليه المسؤولية في يوم رحيل فايلر.

وأوضح: نسعى في الأهلي دوماً إلى العمل بشكل احترافي، والتوفيق يبقى بيد الله، والحمد لله على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك، وهو فريق كبير، وقدم والأهلي مباراة جيدة، وأتمنى الوصول ضمن الأربعة الأوائل في مونديال الأندية المقبل.

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