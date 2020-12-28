ختام «ألعاب القوى» بشرطة رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة- البيان الرياضي)

اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، منافسات ألعاب القوى، ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، بحضور فريق التنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وعدد من ضباط الارتباط التابعين للقطاع الأمني والمشاركين على المستوى الفردي والفرقي، والتي شهدت تنافساً قوياً بين الإدارات المختلفة المشاركة.

شملت بطولة «أم الألعاب» ثلاثة مسابقات وهي: الجري لمسافة 400 م، ودفع الجلة، والوثب الطويل، وأقيمت على مستوى القطاع الأمني في الإمارة، وحل في المركز الأول على مستوى الترتيب الفرقي للإدارات العامة، مكتب القائد العام ونائبه، فيما جاءت إدارة الدفاع المدني في المركز الثاني، وحصلت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة على المركز الثالث، حيث تميزت البطولة بالحماس، الذي أبداه المشاركون من الإدارات المشاركة، ومبادرتهم بالمشاركة في منافسات ألعاب القوى حرصاً على تنمية القدرات والمهارات الرياضية لديهم.

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