«الحبتور» بطل دوري البولو المرة الثانية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

حصد فريق الحبتور كأس بطولة دوري الحبتور للبولو المرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على فريق هيسكيث بستة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف في ختام المباراة النهائية لبطولة موسم الحبتور للبولو والتي أقيمت على أرض ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية على مدار أسبوع، وشهدت منافسة ثلاثة فرق سعت جميعها للفوز بكأس البطولة التي أقيمت برعاية سلطة المنطقة الحرة الدولية (IFZA) راعية موسم نادي ومنتجع الحبتور للبولو للموسم 2020/‏2021، وراعية فريق مهرة للبولو والذي تم إطلاق عليه اسم «ايفزا» ويقوده راشد الحبتور والذي لم يوفق فريقه ببلوغ النهائي بهذه البطولة.

وجاء الفوز مستحقاً حيث بادر محمد الحبتور بتسجيل أول أهداف فريقه الذي يضم كلاً من: حبتور الحبتور وسانتوس لريرتي وديز البيرتي، وفرض التقدم لفريقه طوال مراحل الأشواط الأربعة رغم المساعي الجادة لفريق هيسكيث الذي لم يفلح في النهاية في تغيير النتيجة حيث تلقى الخسارة الأولى بالبطولة.

أقيمت منافسات البطولة وحفلها الختامي وسط إجراءات احترازية حفاظاً على سلامة المشاركين والحضور، وقام مارتن جي بيدرسن رئيس مجلس إدارة سلطة المنطقة الحرة الدولية، بتتويج الفائزين وتكريم بقية الفرق وأصحاب الألقاب بالبطولة ومنهم خوانجي البيردي بجائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وعقب التتويج تحول الختام إلى احتفالية أسعدت الجميع وخاصة الأطفال الذين ارتدوا الملابس الخاصة بأعياد رأس السنة وحصلوا على العديد من الهدايا، وحرصت إدارة نادي ومنتجع الحبتور على تقديمها وقام بتوزيعها اللاعب سانتيوس لريرتي.

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