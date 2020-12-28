الصينية اليكسيس بطلة «رحلة الهجن التراثية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

توجت الصينية أليكسيس سياوزيه هو بلقب السباق التمهيدي الثاني لـ «ماراثون رحلة الهجن التراثية»، وجاءت الألمانية ليندا كروكنبرغر في المركز الثاني، ثم الروسية نونا أكوبيان بالمركز الثالث، وذلك خلال السباق الذي أقيم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، نهاية الأسبوع الماضي في دورة المرموم بدبي.

وتعكس هذه السباقات المخصصة لغير المواطنين، روح التعايش والتسامح على أرض دولة الإمارات، لاسيما بمشاركة 11 متسابقاً من 9 جنسيات مختلفة.

ويأتي هذا السباق للمشاركين في ماراثون رحلة الهجن التراثية التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بنجاح وتفاعل كبيرين سنوياً، ولتجهيز المتسابقين للسباق الختامي الذي يقام خلال مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في شهر يناير المقبل.

وقام عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور زينب آل بشر، رئيس قسم المبادرات في إدارة الفعاليات بالمركز، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في ختام السباق، وتكريم جميع المشاركين تقديراً لمحاولتهم، حيث إن المشاركة وقطع المسافة بنجاح وسلامة هي الغاية الأسمى من هذا التجمع الرياضي التراثي.

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