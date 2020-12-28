انتخابات هادئة للسلة بالنظام «الرئاسي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أضفى النظام «الرئاسي» الجديد، كثيراً من الهدوء على انتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة السلة للدورة الجديدة 2020-2024 وهي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب الاتحاد بهذا النظام، وزاد حالة الهدوء التي ميّزت انتخابات السلة، فوز اللواء «م» إسماعيل القرقاوي مرشح نادي شباب الأهلي بالتزكية، وسيتم استكمال انتخاب مجلس إدارة الاتحاد مساء اليوم في اجتماع الجمعية العمومية الذي يعقد في فندق «كونتننتال فيستيفال سيتي» بدبي، وتقدم للترشح في عضوية المجلس 10 بينهم عنصر نسائي، ووقع اختيار رئيس الاتحاد الفائز بالتزكية على 8 منهم وتحول اثنان إلى الاحتياطي والثمانية هم: عبد اللطيف الفردان «الشارقة» ومحمد عبدالله الحاج «الوصل» وسالم المطوع «خورفكان» وعلي حسن حاجي «البطائح» وحمدان سعيد «الجزيرة» وميثاء مصبح بن ضاوي «الشارقة للمرأة» ومنصور الهاشمي «العين» وفريد القيواني «النصر»، وفي الاحتياطي كل من علي حسين الحمادي «بني ياس» ومحمد عبد الحميد إبراهيم «الوحدة».

نتائجعلى جانب آخر، أسفرت نتائج جولة الملحق لتحديد المركزين الرابع والخامس في الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة لفرق المجموعتين عن فوز البطائح على العين بنتيجة 89-50 في صالة البطائح والوصل على الجزيرة 91-70 على صالة الجزيرة.

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