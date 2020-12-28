«كي إتش كي 54» بطل كأس آل مكتوم للتجديف 24

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج القارب «كي إتش كي 54»، لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، بطلاً لسباق النسخة الرابعة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وحقق السباق الكبير، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عصر أول من أمس، في قناة دبي المائية، قبالة محمية دبي للحياة الفطرية، بالقرب من الجداف، نجاحاً كبيراً، تمثل في مشاركة 20 قارباً، على متنها ما يصل إلى 180 فرداً، رسمت لوحة جميلة وفريدة، زينها الحضور اللافت للأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وشهد السباق تنافس المشاركين في شوط واحد، أسفر عن تتويج القارب «كي إتش كي 54»، فيما حصل على المركز الثاني القارب «عمان 44»، التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بسلطنة عمان، وبقيادة النوخذة حميد البحري، فيما حل القارب «الذهب 65»، لمالكه أحمد إبراهيم الغملاسي، وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي، في المركز الثالث.

وقدمت النسخة الرابعة والعشرين من أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بطلاً جديداً، بحصول قارب مملكة البحرين الشقيقة على المركز الأول للمرة الأولى في تاريخ الحدث، الذي تأسس 1998، وحقق شهرة وانتشاراً واسعاً، جذب الأشقاء من مختلف دول مجلس التعاون للمشاركة، ليتحول في السنوات الأخيرة إلى عرس خليجي كبير.

تتويج

جرت بعد نهاية السباق مباشرة، مراسم تتويج أبطال سباق النسخة الرابعة والعشرين من كأس آل مكتوم العريقة لقوارب التجديف المحلية، وسط فرحة وسعادة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بحضور محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي، يرافقه كل من: المقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، وهزيم القمزي مشرف السباق.

وحرص المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على تقديم التهنئة إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في سباق شوط كأس آل مكتوم، أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ولكل المشاركين، مؤكداً أن الجميع فائز في هذا العرس الكبير.

كما أشاد محمد عبد الله حارب، بالجهود الكبيرة من الشركاء الاستراتيجيين للنادي، والذين تعاونوا مع النادي إلى أبعد حد، في ظل الظروف التي مر بها الحدث، بعد تأجيله يوماً، بسبب الأحوال الجوية، ومن أجل سلامة المشاركين، والحمد لله، تحقق المطلوب في النجاح الكبير لهذه التظاهرة.

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