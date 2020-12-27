«شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية» يبدأ المنافسات

المصدر: البيان الرياضي

بدأ فريق شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية مشواره في الموسم الرياضي الحالي 2020-2021 ضمن رُزنامة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وشارك الفريق الذي يتكون من 7 دراجين في أول منافسة له بسباق أم القيوين لمسافة 105 كلم ضمن 151 دراجاً يمثلون أندية دولة الإمارات، كما شارك فريق شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية بسباق الاتحاد الإمارات للدراجات الثاني، والذي أقيم بالشارقة بمدينة كلباء لمسافة 87 كلم، وبلغ عدد المشاركين 151 دراجاً من مختلف الأندية والأعمار والجنسيات، وتمكن لاعب فريق شرطة أبوظبي بدر البلوشي من الحصول على المركز الثاني ضمن الفئة العمرية 40 سنة وأعلى.

من جانبه، أكد العقيد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية حرص واهتمام شرطة أبوظبي على تشجيع العناصر الشرطية على تبني روح التحدي والمنافسة وإثبات قدرة عناصرها على مواجهة المصاعب بروح الشجاعة والعمل الجماعي. أبوظبي - البيان الرياضي

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