المدفع: الألعاب الفردية محل اهتمام إدارة الشارقة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

التقى علي بن سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، يرافقه المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، أبطال فريق التايكواندو خلال تدريباتهم، الذي يستعد لخوض بطولة الإمارات المفتوحة مطلع الشهر المقبل. وأشاد المدفع بالنتائج الجيدة، التي ظل يحققها فريق التايكواندو وسيطرته على البطولات، مثنياً على أداء المنظومة من جهاز إداري وفني ولاعبين، مبيناً أن النادي يفخر بهذه الإنجازات، ويطمح لإضافة المزيد.

وأوضح أن الألعاب الفردية لا تقل أهمية عن غيرها، وقال: «مسؤوليتنا الارتقاء بها على الصعيد العالمي، وجميع الألعاب في نادي الشارقة محل اهتمام مجلس الإدارة، الذي يعمل على تطويرها وتوفير كل سبل النجاح لها».

من جانبه، أبدى المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، سعادته بالاهتمام الكبير من مجلس الإدارة، مبيناً أن زيارة رئيس مجلس الإدارة وتفقده تدريبات التايكواندو، يعد حافزاً ودعماً معنوياً كبيراً للفريق، وهو مقبل على بطولة مهمة في افتتاحية الموسم.

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