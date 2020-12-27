ختام معسكر «شباب المصارعة» في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - البيان الرياضي)

اختتم منتخب شباب المصارعة معسكره التدريبي المغلق الذي أقامة خلال الفترة من 19 حتى 25 الحالي بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة، وتطلعاً لعودة قوية للمصارعة الإماراتية اعتماداً على قطاع المراحل العمرية، الذي يسعى مجلس إدارة الاتحاد على إعادة بناء اللعبة بما يضمن استمرارها بشكل مستقر، ضم المعسكر 7 لاعبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية وهم: حمد خليفة (نادي أبوظبي الرياضي) خليفة محمد راشد، عبدالله عمران عبيد، عبدالله راشد الكباني، خالد عبدالله يوسف، خالد ياسر، ومنصور سيف الكندري، (الفجيرة للفنون القتالية) بإشراف شعبان السيد المدير الفني وبمساعدة المدربين توفيق إبراهيم ونوار خالد جمعة، واعتذر اللاعب الدولي بدر العلي لظروف خاصة، كما تم الاتفاق على إقامة تجمعات أسبوعية اعتباراً من يناير المقبل.

من جانبه، ثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي حفاوة وتعاون نادي الفجيرة للفنون القتالية مع اتحاد المصارعة والجودو، لا سيما في ظل الطفرة التي تعيشها إمارة الفجيرة في مختلف المجالات، مؤكداً أن الاتحاد سيحرص خلال الفترة المقبلة على تدوير إقامة بطولاته ومنافساته على مستوى الأندية الأعضاء على مستوى الدولة، لحين اكتمال العمل في منشآته في منطقة بني ياس.

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