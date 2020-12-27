«لطام» بطل الشوط التمهيدي الأول لليوم الوطني للهجن

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نجح سلطان الشامسي في حصد لقب الشوط التمهيدي الأول، في حين نال يحيى الكتبي لقب الشوط الثاني، وذلك ضمن أشواط السباق التمهيدي الثاني للنسخة السادسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وسيقام بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة يناير المقبل.

وفي الشوط التمهيدي الأول لفئة تحت 30 سنة شارك نحو 46 متسابقاً، تفوق عليهم سلطان سالم الشامسي على متن المطية «لطام» قاطعاً المسافة بزمن وقدره 10.34.36 دقائق، أما في الشوط التمهيدي الثاني لفئة فوق 30 سنة والذي شارك فيه 11 متسابقاً، تفوق يحيى علي الكتبي على متن المطية «الرماس» محققاً المركز الأول بزمن وقدره 11.21.96 دقيقة.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن نجاح السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني، والمنافسة القوية بين المشاركين من شأنها أن ترفع درجة الترقب للسباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني الذي سيقام الشهر المقبل، ونتطلع فيه لمواصلة تحقيق الأهداف التي انطلق منها هذا السباق ويستمر في عامه السادس أكثر زخماً وتنافساً وندية وتطلعات كبيرة من المشاركين للتواجد على منصة التتويج.

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