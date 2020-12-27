المنصوري يتوّج بلقب «كبار سباق كلباء» للدراجات

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

توّج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أبطال ونجوم سباق كلباء الذي جرى صباح أول من أمس بكورنيش مدينة كلباء لمسافة 87 كم، بمشاركة 151 دراجاً، وأسفر السباق عن تصدر دراجي نادي النصر فئتي الكبار وتحت 23 سنة، وفوز محمد المنصوري بالمركز الأول في «فئة الكبار»، وضمن فئة الشباب جاء أسامة صباحي من النصر في المركز الأول، وفي فئة فوق 40 سنة مواطنين حصد اللقب عبدالغفار الخاجة، وفي فئة تحت 40 سنة مواطنين، تصدر (فريق ترك ام 7) الثلاثة مراكز الأولى من خلال الدراجين عامر الدهماني، وراشد البلوشي، وأحمد المري على التوالي، وفي منافسات فئة المقيمين نال عبدالرحمن منصوري، من فريق الوثبة المركز الأول.

تابع منافسات السباق وتوّج الفائزين كل من: محمد سند القبيسي نائب الرئيس، وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وياسر الدوخي أمين عام اتحاد الدراجات، ونايف جكة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام، وأدار السباق طاقم التحكيم الدولي برئاسة سيف سرور الحكم العام، وعاونه كل من: علي اليعربي، عبدالله الحوسني، وليد الشامسي، عبدالله عوض، محمد السحباني، وليد ريان، محمد إبراهيم، شيخة المسماري، سارة قائد، وحصة الزعابي.

وفي الختام هنأ منصور بوعصيبه الأبطال وجميع المميزين في السباق، كما حرص على توجيه الشكر الجزيل إلى الجهات المتعاونة التي أسهمت في إنجاح الحدث، وفي مقدمتهم نادي اتحاد كلباء، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومركز شرطة مدينة كلباء الشامل، ومركز شرطة البحيرة.

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