منصور بن محمد يرحب بالمشاركين في مؤتمر دبي الرياضي

المصدر: البيان الإلكتروني

رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بالمشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي مساء يوم 27 ديسمبر الجاري.

وقال سموه "بفضل رؤية وحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة، أكدت دولة الإمارات للعالم أن الحياة مستمرة في وطننا وأن بلدنا مفتوحة أمام الجميع، ويتواجد في مدننا حاليا مئات الآلاف من الضيوف من مختلف دول العالم، ولذلك فقد جاء قرارنا بتنظيم المؤتمر وتوزيع الجائزة بالحضور المباشر لنجوم الكرة العالمية وفق الإجراءات الاحترازية التي نضعها ونطبقها بدقة وساهمت في عودة الأنشطة في مختلف مجالات الحياة.

وقال معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي "وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بتنظيم المؤتمر وحفل الجوائز في هذا الوقت بطريقة الحضور المباشر ووفر جميع سبل النجاح للحدث الأول من نوعه في هذا الوقت على مستوى العالم، حيث شهد العالم تنظيم أحداثا عالمية مختلفة عن بعد، لكننا ننظم الحدث في قلب دبي وبحضور نجوم العالم بفضل نهج وحكمة قيادتنا الرشيدة ودعمها، وثقتها الكبيرة بأنباء الوطن في وضع وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أثبتت نجاحها ونالت إعجاب العالم بها".

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