11 مقعداً لأوروبا في مونديال السيدات 2023
تقرر تخصيص 11 مقعداً للمنتخبات الأوروبية في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للسيدات، المقررة في 2023، وهو ما يشكل زيادة مقعدين للقارة، وتشهد البطولة المقررة في أستراليا ونيوزيلندا رفع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 منتخباً.
وتم إضافة مقعد واحد إضافي لكل من قارات آسيا (ليصبح العدد المخصص لها 6 مقاعد)، وأفريقيا (4 مقاعد)، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (4 مقاعد)، وأمريكا الجنوبية (3 مقاعد)، ويستمر تخصيص مقعد واحد فقط لأوقيانوسيا، ويشارك منتخبا البلدين المنظمين بشكل تلقائي في النهائيات.
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