أصحاب الهمم يقهرون «كورونا» ويستعدون للأولمبياد

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد أبطالنا أصحاب الهمم بأندية أبوظبي قهرهم لظروف فيروس «كورونا» من خلال مواصلتهم تحضيراتهم في أجواء مثالية مفعمة بالثقة والحماسة والمعنويات العالية ووفق الإجراءات الاحترازية استعداداً لبطولة كأس العالم للرماية، المقررة في العين شهر مارس المقبل، ومن بعدها الألعاب البارالمبية «طوكيو2021».

وأكد إسماعيل محمد، مدير إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن جميع اللاعبين أصحاب الهمم في أندية أبوظبي يتابعون استعداداتهم عن بُعد، مبيناً أن لاعبي الإعاقات الحركية والشلل الدماغي عادوا للتدريب في النادي، كما يوجد لاعبون شاركوا في سباق الدراجات اليدوية الذي أقيم بالوثبة على مستوى الأسوياء وأصحاب الهمم.

وأضاف: لاعبو سلة الكراسي، وألعاب القوى يتدربون حالياً في النادي، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الألعاب الفردية، وهؤلاء يتم تقسيمهم إلى مجموعات لا تتعدى لاعبين أو ثلاثة في الحصة التدريبية الواحدة، وبعد انتهاء التدريب يتم تعقيم الأجهزة الرياضية.

كأس العالم للرماية

وأوضح إسماعيل محمد أن التحضيرات تمضي بانتظام وقال: جميع اللاعبين يتدربون بصورة منتظمة دون توقف ليظلوا في حالة جاهزية لأي حدث أو منافسة يمكن أن تقام قريباً مثل الملتقى المرتقب في شهر فبراير أو مارس المقبل، بالإضافة لكأس العالم للرماية المقرر بالعين في مارس والمعتمد في أجندة الاتحاد الدولي للرماية ما لم تحدث مستجدات، ولدينا 9 لاعبين يشاركون مستعدون للمنافسات، منهم 4 في الشوزن، ولاعب في السكتون، بالإضافة إلى 4 آخرين في السكتون والهوائي.

الأولمبياد

وعن الألعاب البارالمبية « طوكيو2021 »، أفاد إسماعيل محمد، بوجود 3 لاعبين معتمدين سيشاركون وهم عبدالله سلطان العرياني، وعبدالله سيف العرياني، وسيف النعيمي، بالإضافة للاعبة نورة الكتبي في ألعاب القوي، وهناك مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سجلوا أرقاماً عالياً ولديهم فرصة كبيرة للمشاركة.

وأكد إسماعيل محمد، أن لاعبي أندية أبوظبي يتابعون تحضيراتهم وفق الإجراءات الاحترازية مشيراً إلى أن 4 لاعبين تابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حصلوا على 4 مقاعد للمشاركة في « طوكيو2021 » من أصل 5 مقاعد تحصلت عليها الدولة، ويشاركون في دفع الجلة ورمي الصولجان والرماية.

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