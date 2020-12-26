نجوم الرياضة العالمية يحتفلون بأعياد الميلاد في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اختار عدد من نجوم ومشاهير الرياضة العالمية قضاء إجازة أعياد الميلاد وقدوم عام 2021 في دبي، والاستمتاع بأجمل شتاء في العالم في رحاب «دانة الدنيا».

ووصل في الساعات القليلة الماضية عدد من نجوم كرة القدم في العالم للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحضور حفل جوائز«دبي غلوب سوكر» كما حرص عدد من النجوم الكبار في أكثر من لعبة على الحضور إلى دبي للتدريب وحضور احتفالات أعياد الميلاد.

وتقدّم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، قائمة المشاهير الذين حضروا للاحتفال بالعام الجديد في دبي، حيث نشر«الدون» صورة برفقة أطفاله والأرجنتينية جورجينا رودريغيز وهم يرتدون ملابس الاحتفالات، معلقاً: نتمنى لكم عيد ميلاد سعيداً، مليئاً بالحب والصحة والسعادة. ويعد رونالدو أحد أكثر النجوم الذين يحرصون على قضاء إجازة رأس السنة الجديدة في دبي للاستمتاع بأفضل شتاء في العالم.

ويتواجد أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر حالياً في دبي للاحتفال بالعام الجديد في الأجواء الدافئة وتجهيز نفسه للعودة إلى بطولات التنس بعد غياب طويل بسبب الإصابة. واختار فيدرر تكثيف تحضيراته خلال هذه الفترة بدبي قبل التوجه للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة المقرر 8 فبراير المقبل.

وإلى جانب فيدرر يتواجد عدد كبير من نجوم التنس بصدد الاستعداد للاستحقاقات المقبلة في دبي مثل اليوناني ستيفانوس سيتسيباس والروسي خاشانوف وغيرهما.

قائمة

وتضم قائمة المشاهير المتواجدين في دبي، الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك الذي يتدرب في المجمع الرياضي بند الشبا استعداداً للعودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة أكتوبر الماضي، والنجم الفرنسي بليز ماتويدي لاعب أنتر ميامي الأمريكي، بطل كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، حيث اختار قضاء إجازته مع عائلته في أحد المنتجعات السياحية في دبي.

وحرص الكندي، جورج سان بيير بطل العالم للفنون القتالية المختلطة السابق على التواجد خلال هذه الفترة في دبي، ونشر على حسابه مجموعة من الصور والفيديوهات وهو يستمتع بممارسة الرياضة والسباحة في شواطئها الذهبية.

كبار اللاعبين

وإلى جانب هؤلاء النجوم، يتواجد مجموعة من كبار لاعبي كرة القدم مثل حارس المرمى الإسباني الشهير إيكر كاسياس القائد السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الذي سيشارك متحدثاً في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني، وقائمة طويلة من المدربين العالميين ولاعبي كرة القدم السابقين مثل كلاريس سيدورف ووالتر زينغا وأيريك أبيدال وكارليس بويول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز