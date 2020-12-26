النصر والجزيرة في كأس اليد للسيدات اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يدشن فريقا سيدات كرة اليد بنادي النصر والجزيرة مشوارهما اليوم في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للموسم 2019 -2020، والتي تم ترحيلها لانتشار الجائحة، وستكون صالة أرينا الرياضية بنادي الجزيرة في الثانية ظهر اليوم مسرحاً للمباراة التي ينشد طرفاها الفوز لقطع نصف الطريق نحو القبض على أغلى الكؤوس، لكون اللقب محصوراً بين الفريقين، حيث أنهما الوحيدان المشاركان بهذه البطولة بعد اعتذار فريق بلدية دبي عن عدم المشاركة بالبطولة.

ذهاب وإياب

وتقام مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب، وستكون صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء على موعد في التاسع من شهر يناير 2021 لاحتضان مباراة الإياب، وفي حال التعادل بالنقاط يتم حسم النتيجة لتحديد البطل وفق المادة 2 -2 من قواعد اللعبة الدولية ولوائح المسابقات المحلية.

ويخوض الفريقان مباريات البطولة بطموحات مشتركة ومشروعة للفوز بأغلى الكؤوس. وركز الجهاز الفني للفريقين خلال الفترة التي سبقت البطولة على تفادي السلبيات، حيث يقود فريق النصر المدرب البحريني سيد رضا وتقود فريق الجزيرة المدربة التونسية نسيمه ضوب.

مواجهة رابعة

وتعتبر مباراة اليوم هي الرابعة بمواجهات الفريقين في الموسم، وتميل الكفة لصالح النصر حامل اللقب، رغم خسارته مباراة الدور الأول في الدوري بنتيجة 30 - 24، ليعود من جديد لسابق عهده وينجح في رد الاعتبار في الدور الثاني بالفوز بنتيجة 29 - 22، ويحول اللقب للمباراة الفاصلة والتي أكد بنهايتها الفوز للمرة الثانية 35 - 29، ليتوج بلقب البطولة للسنة الثانية على التوالي.

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